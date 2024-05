Cena di Gala a favore della Band degli Orsi per lo Yacht Club Tigullio 1916.

Santa Margherita Ligure. Ritorna anche quest’anno l’appuntamento ormai consolidato con lo Yacht Club Tigullio 1916, l’esclusivo club nautico rivierasco nato all’inizio del secolo scorso e conosciuto in tutto il mondo per le regate di vela e per le gare di motonautica.

Sabato 25 maggio a partire dalle ore 20.30, nella suggestiva sede del Covo di Nord Est a Santa Margherita ligure, il Presidente Mauro Ferrando insieme al Presidente Onorario Matteo Bassetti e al Presidente di Aces Europe e Vicepresidente Sportivo dello YCT Tigullio Gianfrancesco Lupattelli, alla presenza del Consiglio direttivo, presenteranno il programma di manifestazioni ludiche e sportive per la stagione estiva 2024, organizzate insieme a MSP Aces Europe. L’occasione sarà anche quella di festeggiare i 90 anni dall’apertura del famoso Covo di Nord Est.

La serata, come da tradizione, vedrà la partecipazione della Band degli Orsi, onlus che opera da oltre vent’anni per soddisfare i bisogni delle famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Gaslini di Genova, rappresentata del Presidente Pierluigi Bruschettini che illustrerà agli ospiti le ultime iniziative portate avanti dall’Associazione. Sarà possibile – e gradito – effettuare una donazione libera.

Il programma per la stagione estiva dello Yacht Club Tigullio 2024 prevede diverse iniziative, tra cui corsi di motonautica per ragazzi delle scuole di Santa Margherita Ligure e l’organizzazione di una tre giorni, prevista dal 19 al 21 settembre 2024, di vela per disabili in cui il consigliere Andrea Brigatti metterà a disposizione la sua imbarcazione Cadama’, barca a vela senza frontiere (www.cadama.it) preparata per permettere in modo particolare alle persone con paraplegia ed a tutte le persone con disabilità più in generale, di potersi impegnare nella navigazione a vela, ponendosi alle manovre e/o al timone, anche per crociere di più giorni.

Per festeggiare i 90 anni dall’apertura del Covo di Nord Est nell’anno in corso sono inoltre previste diverse serate in cui si esibiranno Jerry Calà, Rudy Smaila e ALESSANDRO RISTORI & The Portofinos.

Anche nel 2025 proseguirà l’attenzione allo sport accessibile a tutti: in collaborazione con Aces Europe e Francesco Bocciardo, pluricampione paralimpico, si organizzerà una gara di nuoto per disabili nelle acque circostanti il locale. L’evento si svolgerà infatti nella splendida cornice del Covo di Nord Est, locale simbolo del divertimento internazionale, unico sia per la propria impareggiabile posizione sulla costa del golfo di Portofino, sia per la sua storia artistica e mondana che vanta la frequentazione degli artisti e dei personaggi più eminenti degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.

Costruito in una roccia a picco sul mare di Santa Margherita Ligure, il piano superiore del locale, dal 2022 è la sede dell’esclusivo yacht club Tigullio 1916, dove i soci si dedicano alle attività del circolo e hanno la possibilità di trascorrere momenti ludico – ricreativi quali cene, incontri e spettacoli. A disposizione noleggio di imbarcazioni, lettini, sup e canoe.

Protagonisti culinari della Cena di Gala, organizzata per l’occasione dal Buongustaio DOC e dedicato a Frank Sinatra (papà siciliano e mamma ligure) piatti tipici della tradizione siciliana e ligure: dalla caponata di tonno all’arancinella, dal crostino palermitano alla parmigiana di melanzane, passando alle tradizioni liguri con le verdure ripiene, la torta pasqualina e le trofie al pesto di Prà. Show cooking di paccheri alla Norma by Rocco Costanzo.

