Corruzione, finito l’interrogatorio di Giovanni Toti: ecco la memoria difensiva

Genova. Si è concluso dopo oltre otto ore l’interrogatorio davanti ai pm del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari nell’ambito delle indagini sulla presunta corruzione in Liguria. E al termine di una giornata molto lunga e complessa, in cui la procura ha messo in campo tutte gli sforzi possibili per tenere segreto il luogo in cui si sarebbe tenuto l’interrogatorio, ed evitare il clamore e il “circo” mediatico, è stata diffusa la memoria difensiva depositata dall’avvocato di Toti, Stefano Savi.

“Signori Pubblici Ministeri – scrive Toti – ad integrazione dell’interrogatorio che rendo in data odierna, deposito questo mio scritto con il quale è mia intenzione spiegare le linee politiche e morali che, da quanto ho assunto l’onore di guidare Regione Liguria, hanno sempre informato l’attività perseguita dalla Giunta regionale nella unica prospettiva di servire il bene e l’interesse comune dei cittadini liguri e delle loro istituzioni“.

