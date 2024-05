Corruzione in Liguria, interrogatorio fiume per Toti: dai pm 180 domande

Liguria. Un interrogatorio fiume, quello cui è stato sottoposto il presidente della Regione Liguria, attualmente sospeso, Giovanni Toti giovedì: alle 19 erano oltre sette le ore trascorse all’interno della sede del Roan della Guardia di finanza, a Molo Giano, in porto, passate a rispondere alle domande – 180, secondo quanto trapelato – dei pm.

Toti, agli arresti domiciliari per corruzione, è arrivato giovedì mattina passando dal varco di via dei Pescatori per farsi interrogare, e come detto ha risposto a oltre cento di domande da parte dei pubblici ministeri Luca Monteverde, Federico Manotti e dell’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati.

