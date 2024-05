Da Torino ad Alassio: un weekend di relax e divertimento per sei piccoli pazienti

Alassio. Si chiama “UWA, Ugi Weekend ad Alassio”, l’iniziativa che consentirà a cinque famiglie di altrettanti bambini in cura a Torino e ospiti di Ugi (Unione Genitori Italiani), di trascorrere un intero fine settimana in una delle località marittime liguri più rinomate della Riviera di Ponente.

Il progetto nasce da un’idea di Davide Revello, balneare da oltre trent’anni, che ha messo a disposizione nei giorni 25 e 26 maggio i suoi Bagni Corner Beach per i bambini accompagnati da fratellini e genitori. In programma una due giorni di intrattenimento e giochi, il tutto, ovviamente, in forma rigorosamente gratuita grazie al contributo prezioso degli sponsor.

