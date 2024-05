Fondazione Carige, l’avvocato Lorenzo Cuocolo è il nuovo presidente

Genova. Lorenzo Cuocolo è il nuovo presidente della Fondazione Carige. La nomina oggi, giovedì 23 maggio, con l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Il nuovo presidente è professore ordinario di diritto pubblico comparato, docente all’Università di Genova e all’Università Bocconi di Milano e avvocato cassazionista. Cuocolo è specializzato in diritto pubblico dell’economia e in diritto amministrativo e ha precedenti esperienze nel mondo bancario e finanziario come consigliere o presidente di società, anche quotate in borsa. È stato presidente di Filse Spa, la finanziaria della Regione Liguria per lo sviluppo economico.

