Gaslini, inaugurato il nuovo Centro Trapianto di Midollo Osseo grazie a una donazione da 2 milioni di euro

Genova. Da giovedì mattina l’Istituto Giannina Gaslini può contare su un nuovo Centro Trapianto di Midollo Osseo al secondo piano del Padiglione 12, uno spazio totalmente rinnovato ed equipaggiato con strumenti di ultima generazione realizzato grazie alla donazione pari a 2 milioni di euro della famiglia Conio in memoria dell’avvocato Emiliano Conio.

I locali rinnovati ospitano sei posti letto di alto isolamento in camere singole a pressione positiva con filtri ad alta efficienza per la pulizia dell’aria e con sistema di monitoraggio centralizzato, e nel nuovo reparto è disponibile anche una stanza doppia per il ricovero del donatore, oltre a spazi dedicati per il comfort dei genitori in assistenza. L’artista Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti, si è occupato della decorazione dei locali, dove è stata inoltre creata una nicchia dedicata alla Madonna di Lourdes, voluta dalla famiglia Conio e decorata dall’artista Paola Signorini.

