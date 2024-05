Inchiesta corruzione, concluso dopo 8 ore l’interrogatorio di Giovanni Toti: il testo integrale della memoria difensiva

Liguria. Si è concluso dopo oltre otto ore l’interrogatorio davanti ai pm del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari nell’ambito delle indagini sulla presunta corruzione in Liguria.

Al termine di una giornata molto lunga e complessa, in cui la procura ha messo in campo tutti gli sforzi possibili per tenere segreto il luogo in cui si sarebbe tenuto l’interrogatorio ed evitare il clamore e il “circo” mediatico, è stata diffusa la memoria difensiva depositata dall’avvocato di Toti, Stefano Savi.

