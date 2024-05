Inchiesta corruzione, è il giorno di Toti: “Pronto a difendermi dalle accuse”. Ma è giallo sul luogo dell’interrogatorio 

Genova. Sarà interrogato oggi, giovedì 23 maggio alle 11.00, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari da due settimane nelle sua casa di Ameglia nello spezzino dopo l’arresto per corruzione nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova. Ma, a poche ore dall’esame davanti ai pm Luca Monteverde e Federico Manotti, sul luogo in cui il governatore sospeso sarà sentito la Procura si trincera nell’assoluto silenzio.

Una decisione presa dal procuratore Nicola Piacente che ha alzato un muro rispetto a qualsiasi informazione sul punto. Dopo un’intera giornata di depistaggi, si è appreso infatti ufficialmente che l’interrogatorio “non si terrà in Procura” e probabilmente non si terrà proprio nell’edificio del Tribunale. Sarà in una caserma della guardia di finanza, ma non si sa in quale. “Un luogo non accessibile”, fa trapelare una fonte, mentre per altre vie si apprende che probabilmente “il luogo sarà deciso all’ultimo minuto”, quindi potrebbe invece tenersi anche in tribunale. Insomma, un carosello di informazioni contraddittorie per portare fuori strada i cronisti in quello che viene ormai definito il “circo mediatico”, nonostante i giornalisti stiano facendo il loro dovere per informare i cittadini in modo puntuale nell’ambito di un’inchiesta che sta minando il governo della Regione Liguria.

