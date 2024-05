La difesa di Toti sulle presunte pratiche agevolate a Spinelli in porto: “Nessun intervento diretto, volevo solo evitare un danno alla città”

Genova. “Non vi è mai stato alcun mio intervento nel merito della durata della concessione, per altro elaborata dagli uffici tecnici di Autorità portuale senza alcuna intromissione della Regione e la durata di trenta anni viene ritenuta equa dagli uffici, ma viene ritenuta equa anche dall’ex Procuratore della Repubblica Francesco Cozzi, come riporta l’intervista del Corriere della Sera del 12 maggio”. Si difende, citando anche le dichiarazioni recenti dell’ex procuratore di Genova (tornato alla ribalta delle cronache perché dalle carte è emersa una consulenza al gruppo Spinelli, dopo che era andato in pensione dalla magistratura) il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Lo sa nelle 17 pagine di memoria difensiva fatta avere alla stampa contestualmente alla fine dell’interrogatorio di oggi) da una delle principali accuse che lo hanno portato all’arresto per corruzione, perché secondo i pm avrebbe agevolato (tramite le pressioni sul presidente del Porto Paolo Signorini e sul membro del comitato portuale nomitato dalla Regione Andrea La Mattina, diverse ‘pratiche’ a partire dal rinnovo trentennale del terminal Rinfuse all’imprenditore Aldo Spinelli in cambio di finanziamenti per le campagne elettorali. Il governatore

» leggi tutto su www.genova24.it