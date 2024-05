La Società Dante Alighieri organizza la presentazione del libro di Ignazio Gaudiosi

Nella cornice dell’NH Hotel di via XX Settembre, 2, la Società Dante Alighieri della Spezia ha organizzato la presentazione della raccolta poetica di Ignazio Gaudiosi, intitolata “Tra realtà e sogno”, edita da Giorgio Mondadori con la prefazione del prof. Giuseppe Benelli, Presidente dell’Accademia lunigianese di studi “G. Capellini”. La presentazione sarà tenuta dallo stesso Benelli, con l’intervento del dott. Carlo Motta, Responsabile Libri Illustrati della Cairo Publishing e le letture di Roberto Alinghieri. “In questa raccolta di poesie Ignazio Gaudiosi assume una consapevolezza più forte rispetto alla sua produzione precedente. Il suo mondo simbolico continua a schiudere interrogativi segreti sul senso della vita, ma ora si fa più cosciente dei limiti umani e si dispone nei confronti della saggezza come il viandante nei confronti della strada”, scrive Giuseppe Benelli che, insieme a Lia Bronzi, ha curato i testi critici della pubblicazione. Il fluire delle liriche è messo in ordine cronologico ed eterogeneo per diversità di tematiche, ma sempre con stile di innata eleganza e apertura verso tematiche esistenziali. Il carattere emergente di questa raccolta poetica sta nel suo equilibrio, nel rispetto delle proporzioni, nel buon senso che costituisce una virtù fondamentale del poeta. L’opera, che raccoglie una settantina di poesie, è arricchita da una selezione di 22 dipinti di Nino Tirinnanzi a cura dello storico dell’arte Giovanni Faccenda. Appuntamento il giorno 24 maggio, venerdì, alle ore 16,00. Ingresso libero.

