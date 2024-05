Le strane frasi dell’allenatore del Recco: la squadra più forte del mondo è nervosa, teme un miracolo della Rari Nantes?

Savona. Queste poche considerazioni sulla finale scudetto di pallanuoto cominciano con una mini lettera aperta all’allenatore della Pro Recco, Sandro Sukno.

Intervistato dalla Rai al termine della vittoriosa partita con la Rari, Sukno (che non è apparso campione di simpatia, colpevolmente non sappiamo se per l’occasione o se sia sempre così) ha detto che si attendono sabato a Savona la piscina piena “perché è sempre così quando arriva il Recco”. Stia tranquillo, signor Sukno: la Zanelli sarebbe piena, per una finale scudetto, indipendentemente dal Recco, che dovrebbe piuttosto pensare a riempire Punta Sant’Anna visto che così non è.

» leggi tutto su www.ivg.it