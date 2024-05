Regione Liguria ha anticipato alla Provincia della Spezia 3 milioni di euro di fondi a carico del bilancio regionale per garantire la copertura finanziaria per la realizzazione del 1° lotto del nuovo ponte di Ceparana, che fungerà da collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra. Questo per venire incontro ai maggiori costi di realizzazione previsti.

Il progetto era stato finanziato ministero per le Infrastrutture e i trasporti con 15 milioni di euro di fondi FSC- Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020, a cui si sommano i fondi stanziati da Regione, per un totale di 18 milioni di euro.

“Regione Liguria non abbandona i territori, in particolare dal punto di vista degli interventi infrastrutturali, sempre più necessari per garantire lo sviluppo e la crescita della nostra regione, oltre che la sicurezza di cittadini e imprese – commenta l’assessore alle Infrastrutture – In questo caso si tratta, come detto, di un anticipo: la Provincia della Spezia, in base al protocollo d’intesa firmato oggi, si impegna a recuperare risorse, a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e a ripagare il finanziamento stanziato da Regione Liguria”.

L’articolo Maggiori costi per la realizzazione del ponte di Ceparana: Regione anticipa tre milioni alla Provincia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com