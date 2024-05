Genova. Prosegue il periodo instabile sull’Europa Centrale e Italia Settentrionale, per effetto della goccia fredda da giorni ormai stabile sul vecchio continente. Atteso un nuovo impulso perturbato per giovedì, prima di una pausa più decisa nel fine settimana. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 23 maggio

» leggi tutto su www.genova24.it