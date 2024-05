Millesimo 2024, la campagna elettorale di Manuele Benzi si fa pedalando in bici

Millesimo. “Hai voluto la bicicletta? Ora pedala!”. Partendo da questo slogan la candidata sindaca Manuela Benzi, insieme a tutti i candidati consiglieri della lista “SìAmo Millesimo”, consegneranno il loro programma ai millesimesi in sella alla loro bici.

Saranno cinque le tappe lungo le vie e le piazze del paese. Da Via Trento e Trieste ad Acquafredda passando per Piani della Madonna, centro storico, Via Marconi e Località Braia.

“E’ un viaggio – dichiara Manuela Benzi – diretto a ricucire il nostro territorio attraverso l’ascolto attivo di tutti i millesimesi. Proprio per questa ragione insieme al programma verrà consegnato un questionario che consentirà ai cittadini di indicare le priorità sulla base dei 30 impegni che compongono il nostro programma “Patto per Millesimo”. La pedalata della lista “SìAmo Millesimo” vuole portare anche il messaggio relativo alla sostenibilità: il 2023 è stato l’anno più caldo della storia. Tutti – conclude la candidata Sindaca – dobbiamo e possiamo impegnarci nella promozione di iniziative importanti a tutela dell’ambiente anche nell’ottica dell’intera vallata”.

