Modiano, Premio Exodus 2024: “A Birkenau i miei occhi hanno visto cose orribili, ma la mia missione è testimoniare”. Menzione cittadina per don Gianni Botto

Lacrime, tristezza e una certa dose di ammirazione si sono alternate questa mattina nel corso della lectio magistralis tenuta da Sami Modiano durante la cerimonia di consegna del Premio Exodus 2024. Modiani, tra gli ultimi superstiti del campo di sterminio di Birkenau, ha portato la sua testimonianza dei sette mesi vissuto nell’inferno pervicacemente organizzato dal regime nazista e ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto, dal 2005 in poi, a farsi portavoce delle sofferenze subite dal popolo ebraico durante gli anni bui della Seconda guerra mondiale. Un intervento lungo e a più riprese toccante, commovente, tenuto in teleconferenza di fronte alla platea degli studenti delle scuole spezzine, radunati per l’occasione nella sala proiezioni della Mediateca regionale “S. Fregoso” insieme al sindaco Pierluigi Peracchini, i membri della giunta e don Gianni Botto, al quale, in qualità di fondatore del Gruppo Samuel della Spezia che promuove il dialogo ebraico – cristiano, è stata consegnata la menzione cittadina del premio.

“Ringrazio la città e il sindaco per questo premio che rappresenta, in un momento storico così importante per l’ebraismo nel mondo, tutto il coraggio e il rispetto che La Spezia porta da molti anni agli ebrei e a tutti coloro che si battono per i rapporti umani. Ed è per questo che, pur non potendo, allo stato attuale, essere presente per ritirarlo, vorrei far giungere all’intera città, al sindaco e a tutti coloro che portano avanti questa meravigliosa iniziativa il mio grazie di cuore per questo riconoscimento così prestigioso per il valore umano che porta con sé fin dal primo momento nel quale è stato istituito”, ha esordito Modiano, 94 anni, rivolgendosi poi quasi sempre ai ragazzi delle scuole, in un dialogo fatto di domane e risposte, sempre ammantato dall’atmosfera che si crea tra i nonni che raccontano e i nipoti che ascoltano a bocca aperta storie che sembrano riemergere ogni volta dai ricordi come se fosse la prima.

“Ero un ragazzo come loro, avevo 13 anni quando venni deportato insieme a tutta la comunità ebraica dell’isola di Rodi, e dopo quell’esperienza orribile tantissime volte mi sono chiesto perché. La mia tragedia, in realtà, era iniziata già prima: perché io a 8 anni venni espulso dalla scuola e a causa delle leggi razziali mi fu impedito di continuare gli studi. Io non sono come voi: miei occhi hanno visto cose orrende. Ho perso tutta la mia famiglia e non ci sono parole per spiegare questo dolore: non c’è modo di cancellare quello che abbiamo subito nei campi. Una volta arrivati a Birkenau siamo stati marcati come le bestie e da allora eravamo condannati a morte. Io sono stato privilegiato, il Padre eterno non ha voluto che fossi eliminato e io non smetterò di testimoniare finché ne avrò la forza. Perché io? Questo è uno dei tanti punti interrogativi senza risposta della mia vita. Dio ha voluto che io fossi testimone e dal 2005 ho iniziato a farlo, con riscontri positivi da parte dei ragazzi e continui stimoli a continuare”.

Il vincitore del Premio Exodus ha spiegato perché si considera un condannato a morte che l’ha scampata per un pelo. “A Birkenau non esisteva il concetto di sopravvivenza: l’80 per cento di quelli che percorrevano la rampa della morte accedendo al campo finivano immediatamente nelle camere a gas. Il restante 20 per cento rimaneva in vita provvisoriamente per portare avanti l’ingranaggio della macchina della morte: serviva la nostra manodopera per ammazzare altre persone. Siamo rimasti in pochi a ricordare direttamente che nel secolo scorso sono state fatte cose orrende. E’ impossibile dimenticare cosa significa perdere un padre amorevole e una sorella bellissima in maniera barbara, tutto davanti ai miei occhi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com