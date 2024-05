Parco di Portofino: ricorso al Tar vinto, “irrazionale” la riduzione

Da “Camogli Futura”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria nei giorni scorsi ha accolto il ricorso, proposto dall’Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino” e da altre organizzazione ambientaliste, contro il Ministero dell’Ambiente e la Regione Liguria, appoggiati dai Comuni di Santa Margherita Ligure, Recco, Avegno, Tribogna Cicagna, Portofino, e Camogli. I ricorrenti hanno Impugnato il decreto del ministro Pichetto Frattin, con cui, in accoglimento delle richieste formulate dalla Regione Liguria, ha rideterminato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino riducendo, da 5.363 ettari ad appena 1.056 ettari, la precedente perimetrazione provvisoria a firma del ministro Cingolani, in contrasto con i criteri tecnico scientifici forniti da ISPRA, organo specificatamente deputato dalla legge per tali compiti.

