Per tutta l’estate a Fiumaretta 130 parcheggi gratuiti in più

Il Comune di Ameglia ha ottenuto in comodato un’area a Fiumaretta in via Ratti dalla società Verde Marina di Carrara. Si tratta di un’area un tempo occupata dal cantiere navale Labornaves ed oggi dismessa, sulla quale la proprietà sta predisponendo un progetto di riqualificazione. L’area è stata concessa in comodato gratuito fino al 30 settembre con possibilità di proroga. “L’utilizzo provvisorio di questa area a parcheggio pubblico gratuito non custodito – sottolinea il sindaco Umberto Galazzo – ci permettere di dare una prima risposta al problema della carenza dei posti auto a Fiumaretta. Ringrazio sinceramente i rappresentanti della società per la sensibilità dimostrata. Alla nostra richiesta hanno risposto positivamente senza esitazioni e il fatto che ce lo concedano a titolo gratuito è da sottolineare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com