Prima lezione per il corso di formazione rivolto agli aspiranti imprenditori organizzato da Camera di Commercio e Rotary Club La Spezia

Sono stati gli avvocati Virginio Angelini e Piercarlo Castagnetti a tenere la prima lezione del corso “Sviluppo della cultura di impresa e auto-imprenditorialità” rivolto agli aspiranti imprenditori e promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con il Rotary Club La Spezia.

Quindici i partecipanti per un totale di 24 ore di lezioni pratiche con l’obiettivo di spiegare e approfondire – grazie a professionisti, manager, imprenditori ed economisti che mettono a disposizione la propria esperienza – tutti gli aspetti da considerare nel momento in cui si decide di avviare una attività in proprio.

