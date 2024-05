Da Finalmente Recco

Domani, venerdì 24 maggio, alle ore 18 presso la Sala del Consiglio del Comune di Recco la lista Finalmente Recco ha organizzato l’incontro “Fondi europei e opportunità di finanziamenti per i giovani” rivolto principalmente ai giovani per fornire loro un quadro generale delle possibilità di finanziamento dell’Unione Europea per l’avvio di nuove attività.

