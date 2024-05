Riviera Beach Volley: Federico Geromin e Matteo Camozzi vincono il torneo B1 3000

Albissola Marina. Spettacolo di grande livello ad Albissola Marina per il torneo B1 3000 organizzato dal Riviera Beach Volley a conclusione della rassegna intitolata “Back to the sea 2”.

Vincono una finale tiratissima al terzo set i milanesi Federico Geromin (mvp del torneo) e Matteo Camozzi contro il ligure Simone Podestà e il giovanissimo Nicolas Brucini. Terzo posto per l’intramontabile Davide Dal Molin, campione italiano per due volte e ancora in grandissima forma nonostante i 48 anni, e la promessa talentuosa torinese Raoul Acerbi.

