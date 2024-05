Savona: studentessa in arresto cardiaco, ma un compagno la salva

Savona. E’ un mercoledì qualunque. Mancano 20 minuti alle 14. E’ l’ora di Storia dell’Arte nella classe seconda C del Classico di via Caboto. Il professor Rosano sta interrogando una ragazza. Ma qualcosa all’improvviso non va, e lei cade a terra. Sviene.

La classe si mobilita e il compagno Simone è il primo ad accorrere e a prestare soccorso. Lui sa cosa fare perché è un bagnino e ha il patentino per interventi di questo tipo. Anche il professor Rosano si attiva subito, insieme a tutta la classe.

