Cairo Montenotte. Domenica 19 maggio, sul diamante di Cairo Montenotte, ha avuto luogo la più classica delle partite di baseball ligure che ha visto contrapposti i valbormidesi padroni di casa ed il Sanremo.

Un appuntamento per il quale non c’è bisogno di presentazioni e che non ha assolutamente deluso le aspettative! Partita dal punteggio stretto che ha visto difese e lanciatori protagonisti indiscussi.

» leggi tutto su www.ivg.it