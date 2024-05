Sestri: “Ragazze in Tandem” sabato 25 maggio

Dall’Associazione Fiab Tigullio Vivinbici

Sabato 25 maggio arriverà a Sestri Levante Giusi Parisi, 35 anni, cieca dalla prima infanzia, una delle fondatrici non vedenti del progetto “Ragazze in Tandem”.

Il 25 aprile è partita da Reggio Calabria per percorrere in tandem la penisola. Alla guida del tandem si alterneranno, per tutto il viaggio, Chiara Ozino e Laura Seroni, cofondatrici nonché pilote delle “Ragazze In Tandem”, e Gianfranco Mazzuca dell’Asd “Mazzacana Sospesa”. Al compimento della quarantunesima tappa, le ragazze raggiungeranno Milano.

