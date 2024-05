Dalla pagina Facebook del comune di Sori

Grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla co-finanziatura del Comune di Sori, nell’ambito del progetto “Benessere in SORI – Sport Orizzonti Riscoperta ed Incontro”, verrà avviato in via sperimentale il PEDIBUS per l’anno scolastico 2024-2025.

