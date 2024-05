Telefonia mobile: Pd e Sarzana Protagonista chiedono di sospendere l’applicazione della nuova legge

Ieri il sindaco di Arcola Monica Paganini ha firmato l’ordinanza “a tutela della salute pubblica” che stoppa l‘innalzamento dei limiti per i campi elettromagnetici permessi dopo l’entrata in vigore della legge 214/2023. Nella stessa giornata i gruppi di opposizione nel Consiglio Comunale di Sarzana hanno depositato una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta a sospendere l’applicazione della legge sul territorio sarzanese. L’arrivo di questa nuova disposizione era già stata anticipata dagli stessi gruppi in diverse occasioni, in particolare durante la presentazione del piano delle Antenne, considerandola un elemento molto importante proprio per la stesura del piano stesso, sviluppatosi e studiato, però, sulla base delle disposizioni precedenti.

“Sappiamo – sottolineano gli esponenti di Pd e Sarzana Protagonista – quanto questa amministrazione soffre tremendamente la parola “partecipazione”, e a quanto pare l’ennesima dimostrazione è la vicenda che vede coinvolta l’installazione di una nuova antenna per la telefonia, in questo caso in località Falcinello. Tutti vorrebbero una buona copertura di segnale e tutti vorrebbero le antenne lontane da casa propria, questo si sa, ma alla base di queste decisioni continua a mancare il confronto con i cittadini e con gli abitanti delle zone interessate. Il tema antenne è all’ordine del giorno non solo a Sarzana, ma in tutto il territorio nazionale, dato che da poco (29 aprile) è in vigore il decreto che prevede l’innalzamento del limite di esposizione ai campi elettromagnetici ( che il ministero chiama adeguamento…). Di fronte alle diverse incertezze anche della comunità scientifica, e non solo, in diversi Comuni ci sono dei rallentamenti e delle ulteriori valutazioni sulla possibilità di installazione di nuovi impianti, nonché sull’attuazione del decreto sopracitato (ricordiamo che solo in Liguria, ad oggi, più di 15 hanno sospeso l’attuazione di questa Legge), mentre osserviamo che nel nostro Comune si va dritti senza discussione, come purtroppo siamo abituati a vedere negli ultimi anni, su molte questioni meritevoli di un confronto. Ricordiamo volentieri che un’Amministrazione virtuosa, dovrebbe affiancare a tali decisioni un serio programma di controllo del rispetto dei limiti di esposizione, in convenzione con Agenzie specializzate e che dovrebbe realizzare un percorso informativo, continuativo e conoscitivo rivolto alla cittadinanza, non solo sul tema tecnico, ma anche su quello relativo all’impatto sociale. Sta nei compiti di una sana Amministrazione – concludono – anche “educare”, specie i più giovani, ad un uso consapevole delle tecnologie, sempre più presenti nelle nostre vite”.

