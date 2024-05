“Un Calcio alla Leucemia”, alla Sciorba l’evento benefico per il Gaslini con le ex glorie della Samp

Genova. Venerdì 24 allo Sciorba Stadium di via Adamoli le vecchie glorie della Samp (e non solo) si ritroveranno nuovamente insieme, questa volta per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme.

“Un Calcio alla Leucemia” è il grande evento di beneficenza organizzato dall’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi, con il sostegno dell’ex compagno di squadra Simone Pavan, il cui incasso sarà devoluto interamente al Dipartimento di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Istituto Giannina Gaslini, come già successo nel 2019 con l’altro evento a cavallo tra sport e spettacolo organizzato da Francesco Flachi, “Una Notte da 10“.

