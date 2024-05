Una mostra fotografica sul mulino del Travo

Il mulino del Travo, situato in prossimità del torrente omonimo, è raggiungibile a piedi o in macchina seguendo le indicazioni all’ingresso del paese di Carro. Unico sopravvissuto dei sette un tempo presenti, fu costruito nel 1690 come indica la data incisa su una colonna portante della struttura. Inizialmente il locale possedeva ingranaggi e ruota idraulica in legno; nel 1837 i macchinari furono sostituiti con materiale in ferro e ghisa. Il mulino è stato in funzione per la macinatura di castagne, granoturco e grano fino al secondo dopoguerra per essere poi abbandonato; tale periodo è stato caratterizzato dal massiccio fenomeno dell’abbandono delle campagne verso i centri urbani.

Acquistato nel 2019, unitamente al fabbricato soprastante, che era la casa del mugnaio, da Maurizio Canessa e Silvia Bonfiglio, residenti a Carro, è stato oggetto di un lungo e complesso recupero reso possibile grazie alla collaborazione di alcuni valenti artigiani che hanno rimesso in funzione i macchinari originari. Sabato 25 maggio, alle 17.30, nello spazio espositivo della Val di Vara Gallery dell’Outlet Village di Brugnato, sarà inaugurata una mostra fotografica che ripercorre le complesse tappe del recupero del mulino conclusi recentemente. La mostra resterà aperta al pubblico con ingresso libero nei giorni prefestivi e festivi fino al 16 giugno dalle 15 alle 19.

