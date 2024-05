Vado Ligure, in arrivo il primo cassone per la nuova diga foranea di Genova

Vado Ligure. È pronto a partire, agganciato al rimorchiatore che lo porterà davanti alle banchine di Sampierdarena, il primo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova, opera simbolo tra quelle legate al Pnrr, ma anche la più controversa nelle settimane che sconvolgono la Liguria dal punto di vista politico e giudiziario.

I cassoni, in tutto 93, vengono prefabbricati nell’apposito impianto del comprensorio portuale di Vado Ligure e trasportati via mare. In tutto dovranno essere 70mila le colonne di ghiaia lunghe fino a 12 metri con la funzione di garantire stabilità al basamento della barriera: questa fase al momento risulta completata al 50%. Indiscrezioni, però, hanno rivelato le preoccupazioni dell’Autorità portuale sui ritardi dell’opera e sui test necessari per verificare le caratteristiche del fondale.

