Ztl di via Jacopo, a Levanto entra in vigore l’orario estivo

Entrerà in vigore lunedì 27 maggio l’orario estivo nella zona a traffico limitato con ingresso al centro di Levanto da via Jacopo. Fino al prossimo 7 ottobre l’ingresso all’area sarà consentito tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 7.30 del giorno successivo. Durante questo periodo possono avere accesso alla Ztl solamente i veicoli autorizzati. Tutti gli altri mezzi devono svoltare alla fine di via Rimembranza su via Zoppi e poi immettersi nel tratto finale di corso Italia non soggetto alla Ztl per tornare verso l’incrocio con corso Roma. Confermate le limitazioni in vigore 24 ore al giorno per tutti i giorni e per tutto l’anno, invece, all’interno della Ztl che comprende l’ultimo tratto di via Jacopo (a partire dall’incrocio con via San Rocco), via Dante, piazza Staglieno (fino all’incrocio con corso Italia) e corso Italia (da piazza Staglieno all’incrocio con via Cairoli) e in quella del centro storico (l’area compresa tra via Garibaldi e piazza Cavour, via Guani e piazza del Popolo). Quest’ultima, inoltre, è stata estesa fino al civico 20 di via Viviani. Nell’area di via Dante-piazza Staglieno il transito e la sosta per le operazioni di carico e scarico merci (previa autorizzazione) sono consentiti dalle 7.30 alle 10, in quella del centro storico anche dalle 16 alle 17.30.

