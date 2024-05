Autorità portuale, Piana non si tira indietro: “Pronto a dare l’intesa per il nuovo presidente”

Genova. Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana si dice “assolutamente pronto” a dare l’intesa per la nomina del nuovo presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale. Una dichiarazione, raccolta al termine della cerimonia per la posa del primo cassone della nuova diga di Genova, che potrebbe accelerare la procedura di transizione amministrativa a Palazzo San Giorgio, dove la maxi inchiesta per corruzione imperniata sulle concessioni, la presenza della commissione ispettiva del Mit e la permanenza in carica di un commissario indagato (Paolo Piacenza) rischiano di bloccare i lavori per mesi.

A esprimere dubbi per primo era stato il viceministro Edoardo Rixi una settimana fa: “Il problema è che, con l’arresto del presidente della Regione, l’intesa non sappiamo a chi chiederla. Abbiamo un’impasse dal punto di vista formale su come procedere”. Mercoledì il titolare del Mit Matteo Salvini ha annunciato la pubblicazione “a breve” di un interpello per scegliere il nuovo presidente, ma ha confermato le preoccupazioni: “Sarà necessario valutare se vi sono soggetti legittimati a dare l’intesa sulla nomina. In ogni caso una valutazione di opportunità induce ad auspicare che il presidente sia nominato previa intesa con un rappresentante della Regione Liguria nell’esercizio delle funzioni”.

