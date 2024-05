Bambini del centro di accoglienza a scuola di immersione con il Combusin

Nove bambini di un centro di accoglienza straordinaria di Milano a ‘scuola d’immersione’ con gli istruttori della Scuola Subacquei del Comsubin. Un’apprezzata iniziativa concretizzatasi anche quest’anno e inserita nell’alveo della consolidata e proficua collaborazione tra la Marina Militare e la Fondazione Rava. Alla piscina “Aldo Mori” del Comando Marittimo Nord, gli aspiranti subacquei, dotati di muta, maschera, pinne e autorespiratore e sotto la sapiente guida dei loro istruttori, si sono immersi in un mondo nuovo e affascinante, vivendo una giornata indimenticabile. “Un momento di grande significato – sottolineano dalla Marina – in cui un valore così importante quale l’aiuto verso i giovani che vivono condizioni di disagio, rappresenta per la Forza Armata un principio ispiratore e un motivo di orgoglio condiviso nella ultradecennale collaborazione con Fondazione Rava”. L’evento si è concluso con la consegna degli attestati e con un momento conviviale, nella piena consapevolezza e soddisfazione da parte del personale del Raggruppamento di aver contribuito a donare ai bambini una giornata di gioia e spensieratezza.

