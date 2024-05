Calcio/ Genoa, stagione da incorniciare: anche il Bologna finisce ko

Due anni Genoa – Bologna aveva significato l’ultima in serie A con tanto di sconfitta, stasera i rossoblu allenati da Gilardino battono 2-0 gli emiliani guidati da Motta grazie alle reti di Malinovskyi e Vitinha concludendo il campionato all’undicesimo posto in classifica con 49 punti. Il tecnico del grifone cambia qualcosa per il saluto finale al Ferraris: in porta c’è Leali, in mezzo spazio nuovamente a Malinovskyi e in attacco con Gudmundsson spazio a Vitinha.

Dopo i primi minuti in cui le squadre non creano nulla, al 13’ il Genoa si porta in vantaggio: Martin trova Malinovsky e il pallone calciato di sinistro colpisce il palo e si insacca, è 1-0. Il Bologna dopo aver sprecato con Beukema trova la traversa al 26’ con Fabbian su cross di Moro e al 27’ Ravaglia compie una bella parata su Thorsby ma è tutto fermo per un fallo precedente. Nel finale il Genoa è ancora pericoloso ma Vitinha invece di trovare un compagno calcia malamente e la sfera finisce a lato.

