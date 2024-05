Calcio, Millesimo avanti con mister Macchia

Millesimo. “L’Asd Millesimo Calcio annuncia con grande soddisfazione ed enorme piacere la conferma di mister Macchia e di tutto il suo staff tecnico anche per il campionato 2024/2025”. Ecco l’annuncio del club valbormidese che conferma Fabio Macchia alla guida della squadra per la prossima stagione in Promozione.

“Dopo l’esaltante stagione appena conclusa e gli incredibili risultati conseguiti sia in termini pratici con la vittoria del campionato di Prima Categoria e della Coppa Liguria, sia in termini di gioco che di gestione del gruppo – continua la società-, siamo felici di poterci affidare ancora a Mister Fabio Macchia, il quale, sarà ancora coadiuvato dal suo vice Ivo Castello e dal nostro storico allenatore dei portieri Stefano Giacosa”.

