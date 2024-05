Camogli: concerti aperitivo, la stagione si chiude con Dario Bonuccelli

Dall’Ufficio Stampa del Teatro Sociale di Camogli

L’ultima matinée con concerto e aperitivo di questa stagione, domenica 26 maggio al Teatro Sociale di Camogli, ha come protagonista un pianista che a Camogli non ha bisogno di presentazioni: Dario Bonuccelli, impegnato nella conclusione del ciclo integrale degli “Improvvisi” di Franz Schubert, iniziato con il Concerto Aperitivo dello scorso 21 aprile. In programma, questa volta, i Quattro “Improvvisi” D 935, a cui Bonuccelli ha scelto di accostare, in chiusura, il Klavierstück D 946 n. 3. Si tratta di pagine straordinarie, fuori dagli schemi, audaci nell’armonia e fresche e spontanee nell’ispirazione melodica.

» leggi tutto su www.levantenews.it