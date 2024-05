Cento volte “Se vogliamo la pace prepariamo la pace”, lunedì un presidio arricchito da danza, musica e poesia

Si appresta a toccare quota cento il presidio spezzino “Se vogliamo la pace prepariamo la pace”. Era il 26 febbraio 2022, l’indomani dell’inizio della guerra in Ucraina, quando venti associazioni della società civile spezzina risposero all’appello del movimento pacifista e nonviolento nazionale e aderirono al programma di mobilitazione permanente contro tutte le guerre, per la costruzione dell’alternativa civile non armata e nonviolenta alla soluzione dei conflitti, sotto lo slogan: “Se vogliamo la pace, prepariamo la pace! Con opere e azioni di pace. Ogni giorno. Tutti i giorni!”. Da allora quasi senza interruzioni si è tenuto in Piazza Mentana alla Spezia il menzionato presidio settimanale, che dal marzo 2023 è indetto dalla Rete spezzina pace e disarmo, costituitasi fra le associazioni che lo hanno promosso fin dall’inizio. E lunedì prossimo, 27 maggio, alle ore 18, si terrà, sempre in Piazza Mentana, il presidio “Se vogliamo la pace prepariamo la pace” numero cento, come detto.

“Cento lunedì fisicamente presenti in una piazza reale, ognuno scandito da un argomento scelto tra tutti quelli che rispondono all’appello della Rete italiana Pace e Disarmo – osservano dalla Rete spezzina -. Cessate il fuoco in Ucraina, in Palestina, in ogni conflitto oggi aperto. Disarmare ora per salvare le persone e il pianeta, questa la sintesi che collega tutti i temi affrontati nei presidi: obiezione di coscienza alla guerra; difesa della legge 185/90 sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento; riduzione delle spese militari; istituzione della Difesa civile non armata e nonviolenta; guerra e danni ambientali; accoglienza e tutela dei migranti”.

Il presidio di lunedì 27 sarà dedicato a riassumere i principali temi affrontati e avrà una connotazione artistica, grazie ad alcuni ospiti: Junior Golfo dei Poeti Danza- Centro Studi Danza di Loredana Rovagna; i musicisti Federica Rossetti e Claudio Grandi; il collettivo di poesia performativa I Mitilanti”.

