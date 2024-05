Chiusa positivamente la conferenza dei servizi per il nuovo impianto di telefonia a Falcinello

Con determina del dirigente dell’Ufficio Tecnico Mugnani il Comune di Sarzana ha dichiarato concluso il procedimento di conferenza dei servizi per la realizzazione di un nuovo impianto per la telefonia mobile a Falcinello. L’infrastruttura, che sarà installata da Inwit e ospiterà antenne del gestore open fiber, ha infatti ottenuto i pareri positivi, in primis da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi della Liguria per la quale “la percezione delle pubbliche visuali risulta mitigata dalla fitta vegetazione circostante e non determina un significativo impatto sul contesto paesaggistico di riferimento risultando con esso compatibile”. Per quanto riguardala la tutela archeologica la prescrizione è “che le opere di escavazione per il plinto si svolgano sotto assistenza archeologica da parte di archeologi abilitati”. Arpal rilascerà invece “parere di competenza al ricevimento di documentazione” dato che non risultato allegata “nessuna scheda tecnica di impianto e valutazione previsionale di impatto elettromagnetico” mentre l’ufficio comunale competente ha dato parere favorevole in merito al vincolo idrogeologico e la giunta ha deliberato indirizzo politico amministrativo favorevole alla concessione in locazione del terreno di Prulla sul quale sorgerà l’antenna.

In concomitanza con la conclusione della conferenza dei servizi i gruppi di opposizione in Consiglio comunale hanno presentato una mozione che chiede a sindaco e giunta di sospendere l’applicazione della legge che consente l’innalzamento dei limiti dei campi elettromagnetici.

