Corruzione, l’avvocato di Toti: “A breve chiederò la revoca dei domiciliari. Dimissioni? Non deciderà da solo”

Genova. “Non ho ancora depositato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari lo farò, a breve, non appena lo riterrò opportuno. Il primo passaggio, indubbiamente, è quello di sondare la posizione della Procura”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Savi, legale di Giovanni Toti che ieri è stato interrogato per circa otto ore e mezza dai Pm a due settimane dall’arresto per corruzione.

Savi ha anche preannunciato che depositerà l’istanza di revoca degli arresti domiciliari a breve, probabilmente “nei prossimi giorni”. L’avvocato di Giovanni Toti è venuto questa mattina in tribunale anche per ritirare il verbale dell’interrogatorio e ha chiarito che lo stesso non è stato secretato dalla procura.

