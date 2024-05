Domenica 26 maggio in Piazza Europa la 32ma edizione del Memorial Silvio Guani. Una giornata di sport – atletica, calcio, karate, pallavolo, scherma – con inizio gare alle ore 15:00 e premiazione alle 17:30. Organizza la Asd Pallavolo Don Bosco. “Una manifestazione organizzata per ricordare un grande pioniere dello sport cittadino e nazionale – sottolineano i promotori -. Come nelle precedenti edizioni l’obiettivo prioritario è far partecipare tanti giovani, compresa una componente della società organizzatrice con atleti/e con disabilità, a diverse discipline sportive senza alcuna classifica di merito. Il Memorial quest’anno è dedicato anche a Lorenzo Guani, generale recentemente scomparso cui la società ha dedicato un ricordo, e a Mauro Frascatore, autentico protagonista nella storia delle fotografia e del giornalismo della città. Sarà inoltre premiata Anna Del Vigo da anni presidente del Comitato regionale ligure della pallavolo”. L’evento si avvale della collaborazione delle associazioni ProSpezia Ciassa Brin, Tandem, Obiettivo Spezia e Caterina e ha il patrocinio del Comune della Spezia e del Comitato territoriale della pallavolo levante Ligure. Partecipano le società Scherma La Spezia, Funakoshi, Atletica Duferco, US Santerenzina , Volley Carasco, Scuola di Pallavolo La Spezia, Avis Volley Mesco, Nuova Pallavolo San Giovanni e Pallavolo Don Bosco. Saranno presenti la GOSP – Giovane orchestra spezzina e la cantante Jenny Fumanti. La manifestazione è inserita nella giornata nazionale dello sport. L’associazione Tandem non farà mancare truccabimbi e zucchero filato. La partecipazione all’evento per atleti e società è a titolo gratuito.

L’articolo Domenica di sport in piazza con la 32ma edizione del Memorial Silvio Guani proviene da Città della Spezia.

