Genoa-Bologna LIVE. Gilardino preserva Retegui, Vitinha titolare, c’è anche Malinovskyi

Genova. Ultima di campionato per il Genoa, che saluta il suo pubblico dopo una stagione ampiamente positiva. Gilardino preserva Retegui, pre-convocato in Nazionale per l’Europeo e lancia Vitinha dal primo minuto. In campo anche Gudmundsson.

Nell’undici titolare anche Malinovskyi e Cittadini. Badelj in panchina. Come annunciato sarà Leali a difendere i pali.

Nel pre-partita premiato Gudmundsson con il Grifone d’Oro, il premio organizzato dall’Acg che ha visto la partecipazione di oltre duemila bambini.

» leggi tutto su www.genova24.it