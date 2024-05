Gilardi: “Opere pubbliche, manutenzione e rigenerazione urbana sono state e saranno la priorità per costruire la Vado di domani”

Vado Ligure. “Vogliamo consolidare i progressi raggiunti e avviare una nuova fase di opere pubbliche e decoro urbano per migliorare ulteriormente l’attrattività e la vivibilità della nostra città e delle sue frazioni. Particolare attenzione sarà posta alla sicurezza sismica ed energetica degli edifici pubblici e alla protezione contro il rischio idrogeologico, tenendo conto degli impatti dei cambiamenti climatici”.

“Negli anni, sono stati compiuti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza del Torrente Segno e di alcuni affluenti, con una costante pulizia degli affluenti e interventi strutturali per prevenire dissesti. Intensificheremo la pulizia delle cunette e delle tombinature, regolamentando le acque di scolo e implementando progetti innovativi di raccolta e regimentazione.

La nostra priorità sarà redigere un piano pluriennale di interventi finalizzati alla lotta e alla prevenzione del rischio idrogeologico nel centro e nelle frazioni. Inoltre, ci impegniamo a garantire la rapida esecuzione della messa in sicurezza del torrente Segno e del rio Sant’Elena, sotto la supervisione dell’Autorità di Sistema Portuale. Coinvolgeremo le associazioni locali e manterremo le strade boschive per ridurre rischi ed erosioni e sosterremo iniziative volte anche alla ricerca di finanziamenti da dedicare al recupero delle zone collinari”.

