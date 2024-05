Il Comune di Garlenda condannato dal Garante: opuscolo col bilancio di fine mandato viola normativa su comunicazioni in periodo elettorale

Garlenda. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha condannato il Comune di Garlenda per aver violato il divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale. In particolare a finire nel mirino del Garante (a seguito della segnalazione del candidato sindaco di “Garlenda per tutti” Luigi Tezel) è stato l’opuscolo con la relazione di fine mandato distribuito a tutti gli abitanti della cittadina.

Secondo quanto rilevato dall’Autorità, l’opuscolo “non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto riporta il logo del Comune di Garlenda e le foto del sindaco, degli assessori e di consiglieri comunali, nonché il saluto e la firma del sindaco uscente Silvia Pittoli con dichiarazioni del seguente tenore: Cari concittadini, la relazione di fine mandato è un nuovo modo di comunicare con la popolazione, un atto di trasparenza e un resoconto su come sono stati gestiti i soldi di tutti. Permettetemi di ringraziare i consiglieri comunali di Garlenda, i consiglieri incaricati, gli assessori e tutta la struttura organizzativa comunale per il contributo dato al fine di affrontare i molteplici problemi locali […] Quello che vi presento di seguito è il rendiconto del lavoro svolto sin qui dalla nostra amministrazione in questi cinque anni di impegno, caparbietà, entusiasmo. Cinque anni al servizio del territorio e della gente […] Tante le cose fatte e tante ancora da fare […] Noi siamo arrivati qui e ed ora ripercorriamo insieme questi ultimi cinque anni per aprire nuovi orizzonti“.

