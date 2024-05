L’arrivo di Platek per sciogliere il nodo ds, per cui è in piena corsa Stefano Melissano

Sono giorni di attesa in casa Spezia, dove la prossima settimana farà ritorno il presidente Philip Platek, per dare il via definitivo alla stagione 2024-2025. Tanti i nodi sul tavolo che il numero uno americano dovrà sciogliere ma il più impellente riguarda il posto dietro la scrivania del direttore sportivo, occupato fino al 30 giugno da Stefano Melissano. Il dirigente leccese sembrava aver chiuso la sua avventura allo Spezia, di cui è stato una colonna in tre delle ultime quattro stagioni, ma il suo nome resta saldamente in corsa per mantenere la posizione anche in vista della prossima stagione e proseguire con il percorso tracciato lo scorso gennaio al fianco di Eduardo Macia, con un mercato di livello che ha aiutato la squadra a trovare la salvezza.

E proprio da quel mercato si potrebbe ripartire in Via Melara, dove da due settimane, sin dal giorno dopo il successo-salvezza contro il Venezia, si è proseguito con il lavoro in preparazione della prossima stagione. Negli uffici spezzini non vola una mosca, ma la continuità di lavoro e di personale non dispiacerebbe ad Eduardo Macia, l’uomo la cui ultima parola sarà determinante nella scelta del direttore sportivo, che dovrà poi essere approvato dalla famiglia Platek. Macia ha già scelto da giorni il profilo da proporre alla proprietà, che non prenderà però una decisione definitiva fino allo sbarco in Italia previsto per inizio giugno.

