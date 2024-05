Le torte “benefiche” delle Vincenziane in vendita di fronte a Sant’Andrea

Oggi, sabato 25 maggio, vigilia della festa solenne del Preziosissimo Sangue, torna a Sarzana l’iniziativa benefica del Gruppo femminile di volontariato vincenziano guidato da Giovanna Petrelluzzi Rangoni. A partire dalle 16, sul sagrato delle pieve medievale di Sant’Andrea – riaperta al culto dallo scorso mese di novembre -, saranno distribuite al pubblico, a offerta libera, torte dolci e salate della tradizione sarzanese, confezionate dalle socie del Gruppo.

Il ricavato, come sempre, sarà destinato a potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà economica, svolte ogni giorno dalle volontarie di San Vincenzo de’ Paoli le quali, come è noto, guidano anche insieme alla Caritas il ristoro “Gli amici” con mensa gratuita quotidiana.

