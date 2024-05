Si chiama Ci sono dei bambini ed è l’Ep del cantautore spezzino Rokas fuori oggi per Digitale 2000 su tutte le piattaforme digitali. Prodotto dal duo Granato, l’Ep è un racconto in tre tracce, di cui due inedite: Se cado giù e Paura di non farcela. «Si chiama Ci sono dei bambini – le parole di Rokas – perché spesso non ci accorgiamo che le nostre azioni hanno un impatto, come quando tra adulti si rompe quel vetro e non si tiene più conto di chi si ha intorno, utilizzando un linguaggio o comportamenti che possono fare male. In questi pezzi ho provato a descrivere situazioni che mi sono capitate personalmente e che hanno intaccato chi avevo a fianco. I momenti no e la paura di non farcela».

E’ il danceflor il set del pop ritmato di Se cado giù, brano d’apertura, a cui fa seguito Paura di non farcela, in cui Rokas apre più che mai le porte al suo mondo interiore, un’immersione emotiva nella storia personale dell’artista. L’immaginario delle strade infinite tipico dell’America on the road e il percorso leggendario della Route 66 fa poi da sfondo a Scusami.

In estate Rokas porterà la sua musica e il suo mondo sul palco del Valley Festival, tra le colline marchigiane a Tolentino, arricchendo la line-up del primo giorno, venerdì 28 giugno.

L’articolo L’Ep “Ci sono dei bambini” nuova tappa del cantautore spezzino Rokas proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com