Liste d’attesa, slitta la terza gara per i privati ma l’assessore assicura: “Avanti per questa strada”

Genova. La gara da 14,4 milioni di euro per l’acquisto di prestazioni di chirurgia ortopedica dai privati “non è mai partita“. A certificarlo è l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola a margine del punto stampa sulla sanità, il secondo dal terremoto giudiziario che ha lasciato la giunta orfana di Giovanni Toti. Lo scorso 2 maggio il presidente aveva annunciato che il bando sarebbe uscito all’indomani, invece l’ultima manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Alisa risulta quella da 3,8 milioni per la patologia cardiovascolare, in via di assegnazione all’unico soggetto candidato, l’Iclas di Rapallo.

“Partirà, credo, dopo l’estate – spiega l’assessore -. Questo è il cronoprogramma stabilito all’inizio dell’anno”. E a chi gli chiede se l’inchiesta in corso non possa rallentare l’attività amministrativa ribadisce: “Non è cambiato nulla, io l’ho detto fin dal primo giorno in consiglio regionale. Il mio assessorato continua la sua strada perché la traccia è quella. Noi abbiamo appuntamenti fissi che sono l’abbattimento liste d’attesa, abbiamo il Pnrr di cui oggi parliamo, i progetti degli ospedali che devono essere continuati perché non possiamo aspettare e neanche rallentare. Il programma della sanità continua su questa strada“.

» leggi tutto su www.genova24.it