Nuova diga, Lista Toti: “Immagine della Liguria che va avanti”. M5s: “Opere in ritardo per colpa vostra”

Genova. Si riaccende lo scontro politico nella giornata della seconda cerimonia per la nuova diga foranea di Genova: un anno fa per la prima gettata di ghiaia, oggi per la posa del primo cassone (un po’ in ritardo sulla tabella di marcia). Sullo sfondo ancora il terremoto giudiziario che ha travolto la Regione e il porto.

“Importantissime e apprezzate le parole del ministro Matteo Salvini e del viceministro Rixi, che oggi a Genova hanno voluto ribadire due concetti fondamentali. Intanto che la Diga, che ha vissuto un importante momento con la posa del primo cassone, non si ferma, come non si ferma la Liguria. E un sentito grazie agli esponenti del governo anche per aver voluto ricordare l’importanza del lavoro fatto dal governatore Giovanni Toti, riconosciuto come protagonista del rinascimento maestoso di questa regione. Parole che confermano l’identità di vedute e la grande coesione della coalizione di centrodestra”, intervengono Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti e il capogruppo in Regione, Alessandro Bozzano.

