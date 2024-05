Paola Turci e Luca Barbarossa tra i protagonisti del Salotto dei cantautori di Lerici

Si rinnova anche per la prossima estate a Lerici l’appuntamento con “Cantautorando-Il salotto dei cantautori”, realizzato dal Comune in collaborazione con il Club Tenco. Tre appuntamenti settembrini in Rotonda Vassallo, il primo giovedì 5 settembre ore 21.00: in programma la presentazione del libro La Musica è un lampo (ed. Fandango) di Stefano Senardi, introduzione di Michele Serra, con, versante musica suonata, la straordinaria partecipazione di Paola Turci ed Edoardo Chiesa. L’indomani, medesimi luogo, orario e format, ecco la presentazione del libro Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia (Carocci), di Paolo Talanca; nel corso della serata sarà premiato l’arrangiatore Mauro Paoluzzi, che poi, chitarra elettrica alla mano, con Arianna Antinori e Sofia Fragile (voci), Walter Calloni (batteria), Paolo Costa (basso), Lucio Fabbri (violino), Nicolò Fragile (tastiere), Massimo Germini (chitarra acustica e canto), Andy Bluvertigo (sax e canto), eseguirà alcuni dei successi da lui musicati e prodotti per Gianna Nannini, Mango, Roberto Vecchioni e Faustò.

Infine, sabato 7 settembre, serata finale, sempre alle 21.00 in Rotonda Vassallo, presentazione libro e disco Canta Staino – Amico l’incontro è la vita dell’arte, a cura di Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco. Dove Staino è chiaramente Sergio, l’amato vignettista creatore di Bobo scomparso lo scorso anno. Con la straordinaria partecipazione di Luca Barbarossa e di Michele Staino (figlio di Sergio) in trio.

Condurrà le serate Massimo Cotto, voce di Virgin Radio, scrittore e narratore di biografie dei più importanti artisti italiani.

