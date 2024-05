Quattro incidenti nella mattinata in città: un bambino e quattro adulti in ospedale

Cinque feriti in quattro incidenti stradali avvenuti oggi alla Spezia. Il primo risale alle 8 di questa mattina quando un bimbo, che si trovava con la madre, è stato colpito da un’auto in uscita da un parcheggio in Via XXIV Maggio.

Il bambino è stato portato immediatamente in ospedale dalla Pubblica assistenza della Spezia in codice giallo.

Tra le 9 e le 9.30 altri due incidenti sono avvenuti quasi in contemporanea e a distanza di poco più di un chilometro all’incrocio tra Via Carducci e Corso nazionale e in Via Sardegna.

Attorno alle 9 e per dinamiche in fase di accertamento è avvenuto un violento scontro tra una motocicletta, in sella alla quale viaggiava un 30enne, e un’auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista portato in ospedale con numerose ferite dovute alla caduta. Sul posto si sono portati i soccorritori di Delta 1 del 118 e la Pubblica assistenza che ha provveduto a trasportarlo in ospedale con un codice di media gravità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com