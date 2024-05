Riprendono i lavori della primaria di Via Sardegna, il Comune: “A rilento per problemi con precedente ditta appaltatrice”

Sono ripresi da una settimana i lavori alla palestra della scuola primaria di via Sardegna che hanno subito uno stop a causa di alcuni problemi con la precedente ditta appaltatrice. Una nota del Comune della Spezia precisa che la situazione “ha obbligato l’amministrazione comunale a procedere ad un nuovo affidamento con un inevitabile allungamento dei tempi di consegna”.

“Stiamo portando avanti in questa zona della Città una progettazione importante e innovativa – dichiara il Sindaco – con la ripresa dei lavori alla palestra della scuola primaria di via Sardegna andremo a completare l’importante riqualificazione e messa in sicurezza di questo edificio scolastico nella sua totalità. Sono inoltre partiti i lavori per la costruzione del nuovo Polo dell’Infanzia 0-6, proprio di fronte alla scuola primaria, e quelli per la costruzione della nuova scuola Fontana. Ma non solo: nei pressi del PalaMariotti è in corso la realizzazione di una nuova palestra e di una nuova piscina. Un quartiere che nel corso dei prossimi anni cambierà il suo volto offrendo alle famiglie e ai ragazzi strutture dove crescere di grande qualità.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com