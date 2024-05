Savona, la giunta approva una variante al progetto della passeggiata in via Nizza

Savona. La giunta comunale di Savona ha approvato una variante al progetto della passeggiata a mare in via Nizza.

Sono stati modificati i materiali per ridurre i costi: diversa tecnologia per la realizzazione dei pali (la soluzione garantirebbe prestazioni strutturali migliori e la garanzia di un più preciso posizionamento plano-altimetrico delle teste palo), diversa tecnologia per la realizzazione del nodo a secco testa paolo/impalcato, in modo da avere maggior tolleranza nell’esecuzione dei pali e di consentire la prefabbricazione dell’impalcato in officina e non sulla spiaggia, diversa tecnologia per l’impalcato in acciaio, con sostituzione del grigliato metallico a supporto della pavimentazione con elementi di telai prefabbricati in officina (plotte), diversa tecnologia per il fissaggio degli elementi di pavimentazione in legno alla sottostruttura metallica, sostituzione dell’essenza di Azobe’ con essenza di Massaranduba e Tatajuba e contestuale riduzione dello spessore di quest’ultimo da 4 cm a 2 cm, riduzione delle zone di intervento da 4 a 3, stralciando la zona 1.

